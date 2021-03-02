В Дагестане сформируют дополнительные бригады скорой помощи

Дагестан может получить помощь из федерального центра для увеличения количества бригад скорой помощи. Министр здравоохранения республики Татьяна Беляева выступила с докладом в Совете Федерации.

По словам Беляевой, Дагестану нужны 73 новые бригады скорой помощи. Сегодня в республике выезжают 189 врачей и медсестер, для региона их надо 262. На 10 тысяч населения в республике обеспеченность бригадами составляет 0,6, тогда как в целом по стране показатель составляет 2,1.

Минздрав подсчитал, что надо увеличить количество штатных врачей на 1095 человек. Доклад заслушали на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Вопрос включат в проект постановления Совета Федерации.