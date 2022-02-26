Политика

В Дагестане сформирована оптимальная структура органов исполнительной власти

Оставить комментарий

Структурные изменения Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан, произведенные Сергеем Меликовым,  направлены на повышение эффективности координации деятельности органов исполнительной власти и Правительства.

При этом важно, что Глава региона отметил: «Неоднократно подчеркивал, что важнейшей задачей органов власти всех уровней, вне зависимости от их принадлежности, является повышение качества жизни и благосостояния дагестанцев, создание благоприятных условий для труда, досуга и отдыха населения республики».

Естественно, в современных  условиях необходимы структурные изменения в управлении регионом в соответствии с его спецификой и особенностями экономического и социального развития и нужно выбрать оптимальную сбалансированную структуру правительства.  

По персоналиям и структуре можно судить, что управленческие решения, которые на сегодня принял Сергей Меликов, позволяют утверждать, что в республике сформирована оптимальная структура органов исполнительной власти, которая будет эффективно работать на благо республики.

Абдурахман Джалилович Манафов, зам.гл. редактора республиканской газеты «Вести Агула»

 

Также читают:

Султан Хамзаев о Владимире Васильеве: «Он может на...
В Дагестане в 2020 году установят 15 разборных мос...
Пациентоцентричная медицинская программа предложен...
Пройти тестирование на коронавирус можно в МФЦ Мах...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.