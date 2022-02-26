В Дагестане сформирована оптимальная структура органов исполнительной власти

Структурные изменения Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан, произведенные Сергеем Меликовым, направлены на повышение эффективности координации деятельности органов исполнительной власти и Правительства.

При этом важно, что Глава региона отметил: «Неоднократно подчеркивал, что важнейшей задачей органов власти всех уровней, вне зависимости от их принадлежности, является повышение качества жизни и благосостояния дагестанцев, создание благоприятных условий для труда, досуга и отдыха населения республики».

Естественно, в современных условиях необходимы структурные изменения в управлении регионом в соответствии с его спецификой и особенностями экономического и социального развития и нужно выбрать оптимальную сбалансированную структуру правительства.

По персоналиям и структуре можно судить, что управленческие решения, которые на сегодня принял Сергей Меликов, позволяют утверждать, что в республике сформирована оптимальная структура органов исполнительной власти, которая будет эффективно работать на благо республики.

Абдурахман Джалилович Манафов, зам.гл. редактора республиканской газеты «Вести Агула»