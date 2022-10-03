В Дагестане сельскому хозяйству предоставят новые формы господдержки

Заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов состоялось в понедельник, 3 октября, под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Участники обсудили предварительные итоги уборочной кампании и проведения озимого сева в Республике Дагестан, подготовку объектов электроэнергетики и газоснабжения к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другие.

В 2023 году дагестанские овощеводы и картофелеводы получат новые формы господдержки.

Об этом сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов, по его словам, впервые такую поддержку получат личные подсобные хозяйства, что крайне актуально для республики, с учетом их преобладающей роли в производстве этих культур.

Аграрии смогут претендовать на возмещение части затрат на производство овощей открытого грунта и картофеля, на приобретение элитных семян этих культур или гибридов, а также возмещение затрат на выполнение агротехнологических работ из расчета на гектар посевной площади.