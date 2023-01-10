В Дагестане самыми популярными авианаправлениями стали Стамбул, Дубай и Ташкент

За прошлый год дагестанцы чаще всего летали в Стамбул, Дубай и Ташкент. По России из столицы Дагестана летали в Москву, Санкт-Петербург и Сургут.

Самыми популярными направлениями авиаперевозок в 2022 году в Дагестане стали Стамбул, Ташкент, Дубай и Анталья. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы аэропорта Махачкалы.

«Международный аэропорт Махачкалы подвел итоги работы за 2022 год. Самыми популярными международными направлениями по итогам года стали: Стамбул, Дубай, Анталья и Ташкент. По России из столицы Дагестана чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург и Сургут. Лидерами среди перевозчиков признаны «Победа», авиакомпания «Сибирь» и «Аэрофлот», — говорится в сообщении.

Впервые в своей истории в 2022 году аэропорт принят до 2,5 млн пассажиров.