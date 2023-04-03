Общество

В Дагестане с начала нынешнего года зарегистрировано уже 6 взрывов газовоздушной смеси

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Об этом в ходе заседания Оперштаба заявил премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Глава кабмина республики выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с участившимися взрывами газовоздушной смеси в домах дагестанцев.

«Обратите внимание. В 2022 году в республике зарегистрировано 18 взрывов газовоздушной смеси, в результате которых пострадали 30 человек, из них  2-е погибли.

С начала текущего года зарегистрировано уже 6 подобных случаев. Имеют место многочисленные случаи отравления людей угарным газом», — сказал премьер-министр.

Во избежание подобных происшествий, он поручил МЧС, Госжилинспекции и газовым службам активизировать работу по контролю за обеспечением безопасности эксплуатации газового оборудования и проведению разъяснительной беседы с населением.

Помимо этого, Председатель Правительства подчеркнул, что необходимо также усилить работу дежурно-диспетчерских служб и развивать муниципальные системы оповещения населения.

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