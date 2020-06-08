В Дагестане с 8 по 12 июня пройдет Всероссийская акция «Окна России»

В канун праздника Дня России в республике Дагестан с 8 по 12 июня пройдет Всероссийская акция «Окна России». Участниками которого могут быть все желающие, независимо от возраста.

Организаторы акции отмечают, что целью такого рода мероприятий приводят к проявлению у населения чувства патриотизма и любви к Родине.

Важно отметить, что для участия в этой акции необходимо проявить свои творческие способности, тем самым красочно оформляя окна своих домов надписями и рисунками присущими этой дате – Дню России.

Сегодня, 8 июня, к этой акции присоединились и участники из Агульского района. Все образовательные учреждения района приняли активное участие в ней. Их подопечными были выставлены в онлайн режиме ярко украшенные окна с надписями, нарисованные картинки про свой родной край, и чтением стихотворений про Россию.

Большую роль при участии детей в акции сыграли и их родители, которые помогали и подавали идеи в оформлении окон к празднику.