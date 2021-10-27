Вакцинация, Здравоохранение

В Дагестане с 28 октября вводят QR-коды

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С 28 октября в Дагестане на некоторые объекты можно будет попасть только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

Сергей Меликов заявил о своём решении на заседании оперативного штаба.

«С учетом неблагоприятного прогноза развития эпидситуации на прошедшем 18 октября заседании Оперштаба нами принято решение о введении ряда ограничений, в том числе допуска с 28 октября на некоторые объекты и в места проведения мероприятий только по QR-коду, свидетельствующем о вакцинации или перенесенном заболевании», – отметил глава региона.

Это касается:
— торговых центров;
— объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью для посетителей свыше 400 кв. метров;
— заведений общественного питания;
— театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов, салонов красоты и др.
Проверка действительности QR-кода должна быть осуществлена путем сканирования камерой смартфона, иного подобного устройства, считывающего QR-код.

Для подтверждения данных, отраженных в QR-коде, необходимо предъявить документ удостоверяющий личность.

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