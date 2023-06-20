В Дагестане с 26 по 29 июня в рамках празднования 100-летия Р. Гамзатова состоится Межрегиональный форум культурных традиций «Россия Расула»

В Республике Дагестан с 26 по 29 июня в рамках празднования 100-летия Расула Гамзатова состоится Межрегиональный форум культурных традиций «Россия Расула».

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» при организационной и информационной поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры РД, Республиканского дома народного творчества, управления культуры администрации г. Махачкалы.

Россия – многонациональная страна с богатейшим культурным наследием. Расул Гамзатов выдающийся поэт, истинный патриот своей родины, прославивший ее на весь мир. Его творчество любят и почитают, в каждом своем произведении он провозглашал общечеловеческие ценности, такие как дружба, любовь, верность, мужество.

Форум проводится с целью укрепления духовно-нравственных ценностей, дружбы между народами; приобщения молодежи к народному творчеству; уважения к культуре других народов.

В мероприятиях проекта примут участие творческие коллективы и исполнители, мастера народных промыслов из республик Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики, Ставропольского края и Дагестана.

Программа форума будет разнообразной. В Махачкале и пригородных поселках пройдут: выставка «Аул мастеров», акция-концерт «Наш Расул», фестивальные марафоны, литературный марафон по стихам Р. Гамзатова «Читаем вместе!», праздник патриотической песни «Журавли над Россией», круглый стол, гала-концерт «Мы дружбой крепкою сильны» и др.

Форум станет творческой площадкой, которая объединит молодежь, деятелей культуры и искусства, представителей науки, творческих союзов, жителей и гостей республики. Проект позволит создать культурную среду для живого диалога, сохранения в обществе межэтнического мира и согласия средствами культуры, культурных дружеских связей между народами.

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