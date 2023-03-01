Общество

В Дагестане с 1 марта установлен пожароопасный сезон

Оставить комментарий

Соответствующее Постановление об установлении начала пожароопасного сезона 28 февраля подписал Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. Документ размещен на официальном сайте Правительства РД.

Утверждены перечни населенных пунктов и территорий организаций отдыха детей и их оздоровления Республики Дагестан, подверженных угрозе лесных пожаров на текущий 2023 год.

В перечни подверженных угрозе пожаров включены 54 населенных пункта 18 муниципальных образований и 13 территорий организаций отдыха детей и их оздоровления.

Также читают:

Открыты горячие линии для российских туристов в Ту...
В Дагестане проходит Всероссийская акция «Ёлка жел...
Наташа Королева вручила паспорта РФ беженцам из Ук...
Батыр Эмеев встретился с недобросовестными застрой...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *