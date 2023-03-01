В Дагестане с 1 марта установлен пожароопасный сезон

Соответствующее Постановление об установлении начала пожароопасного сезона 28 февраля подписал Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. Документ размещен на официальном сайте Правительства РД.

Утверждены перечни населенных пунктов и территорий организаций отдыха детей и их оздоровления Республики Дагестан, подверженных угрозе лесных пожаров на текущий 2023 год.

В перечни подверженных угрозе пожаров включены 54 населенных пункта 18 муниципальных образований и 13 территорий организаций отдыха детей и их оздоровления.