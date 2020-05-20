Экономика

В Дагестане с 1 июля введут специальный налоговый режим для самозанятых

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С 1 июля в Дагестане будет введен налог на профессиональный доход. Законопроект о введении специального налогового режима внесен в региональный парламент.

Ставка по налогу устанавливается в размере 4 % на доходы при работе с физлицами и 6 % — от доходов с юрлицами.

Как отметил первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов, это не дополнительный налог, а специальный налоговый режим, который позволит предпринимателям, не использующим наемный труд, уменьшить выплаты по налогам. При этом оборот не должен превышать 2,4 млн. рублей в год.

Кроме того, новым режим освободит самозанятых от уплаты НФДЛ, НДС и страховых платежей.

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