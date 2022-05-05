В Дагестане руководители органов власти прошли обучение навыкам противодействия терроризму

Руководители министерств и ведомств приняли участие в семинаре-практикуме на тему «Организация деятельности органов исполнительной власти по реализации функций по противодействию терроризму». Такое поручение дал Сергей Меликов на заседании Антитеррористической комиссии.

Спикерами на мероприятии выступили помощник Главы Дагестана, представитель Аппарата АТК в РД Керим Бадрутдинов, руководитель Координационного центра по вопросам противодействия идеологии терроризма Магомед Магомедов и профессор кафедры философии, теории и права Волгоградского государственного университета Вагип Абдрашитов.

Семинар был посвящён обновлению теоретических знаний и практических навыков руководителей госорганов в сфере противодействия идеологии терроризма. Участники образовательной программы прошли лекционные и практические занятия, посвящённые российской общегосударственной системе противодействия терроризму и антитеррористическому законодательству.