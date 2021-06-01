В Дагестане рост цен на зерно не повлиял на стоимость хлеба

Рост цен на зерно не повлиял на стоимость хлеба. В Минсельхозе это объясняют высокой конкуренцией среди производителей. Хлебобулочные изделия подорожали из-за роста стоимости масла, сахара и яиц.

В Дагестане подешевели сезонные овощи и фрукты. Цена на огурцы снизилась до 77,02 руб. (40%), на яйца куриные — до 72,77 руб. (15,7%), на помидоры — до 119,65 руб. (11%), на лук репчатый — до 33,29 руб. (7,1%), на капусту — до 32,36 руб. (4,3%).

Но морковь подорожала на 23,2% (до 56,18 руб.), картофель — до 42,34 руб. (1,6%), масло подсолнечное — до 152,06 руб. (1,1%).