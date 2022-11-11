В Дагестане росгвардейцы высадили деревья в память о погибших коллегах

Сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Республике Дагестан совместно с учащимися специализированных классов ведомства, открытых ранее в регионе под эгидой военно-патриотического движения «Гвардейская смена», высадили деревья на территориях учебных заведений.

Мероприятие было посвящено памяти воинов правопорядка, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Предварительно на территории ОМОН «Горец» росгвардейцы возложили цветы к памятнику бойцам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Затем во всех школах, где функционируют специализированные классы Росгвардии, учащиеся совместно с представителями ведомства высадили саженцы, символизирующие мужество и героизм погибших росгвардейцев. Всего в мероприятии приняло участие около 250 школьников и росгвардейцев, которые на территории 14 учебных заведений региона высадили более 100 саженцев.

«Инициатором мероприятия выступил начальник Управления Росгвардии по Республике Дагестан полковник Александр Орехов. Главная цель — патриотическое воспитание подрастающего поколения, привитие ему чувства гордости за нашу Родину, а проведение подобных совместных действий очень способствует этому», — сказал заместитель начальника теруправления полковник Башир Алимов.