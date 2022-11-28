В Дагестане росгвардейцы провели мероприятия, приуроченные ко Дню матери

Сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Республике Дагестан в рамках акции «С любовью к маме» навестили семьи своих погибших коллег. Они вручили женщинам цветы и подарки, пожелали благополучия и всего наилучшего.

«В День матери мы всегда посещаем семьи наших погибших коллег, стараемся уделить им особое внимание, чтобы они знали, что не одиноки, что мы помним и своих сослуживцев, и их семьи, а главное — всегда готовы оказать им любую необходимую помощь», — сказал начальник Управления Росгвардии по РД полковник Александр Орехов.

В рамках мероприятий росгвардейцы также встретились с учащимися специализированных классов «Гвардейская смена», провели беседу о важности семьи и Родины для каждого человека и организовали для ребят конкурс детского рисунка.