В Дагестане росгвардейцы поздравили с Днем Героев Отечества Загида Загидова

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Дагестан во главе с председателем Совета ветеранов тероргана подполковником полиции в отставке Ильясом Насирхановым побывали в гостях у Героя России, командира махачкалинского ОМОН (с 1999 по 2005 гг.) полковника милиции в отставке Загида Загидова и поздравили его с Днем Героев Отечества.

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Ильяс Насирханов вручил Герою поздравительный адрес от директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова и начальника регионального управления Росгвардии полковника Александра Орехова. Гости также вручили Загиду Загидову памятную медаль «210 лет войскам правопорядка» и пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни.

«Жизнь и боевой путь Загида Асмалавовича – достойный пример патриотизма, на котором должно воспитываться наше подрастающее поколение», – отметил подполковник полиции в отставке Ильяс Насирханов.

Загид Загидов – участник афганской войны и всех боевых действий на территории Республики Дагестан. Спецбатальон под его руководством в 1999 году дал отпор международным бандформирвоаниям в Цумадинском, Ботлихском районах и в Кадарской зоне, за что он был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.