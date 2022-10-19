В Дагестане росгвардейцам вручили государственные награды

Глава Дагестана Сергей Меликов и командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаров вручили государственные награды сотрудникам и военнослужащим ведомства, отличившимся при выполнении боевых задач вне пунктов постоянной дислокации.

Также они передали ордена Мужества родственникам погибших воинов правопорядка. Действующим сотрудникам и военнослужащим Росгвардии были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Суворова, Жукова и «За спасение погибавших».

Церемония прошла в стенах Дома дружбы в Махачкале. В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Республике Дагестан полковник Александр Орехов, представители органов власти региона.

«Решения, принятые нашим Верховным Главнокомандующим, еще раз доказывают, что для нашего Президента нет незаметных подвигов. И все награды, которые вручены сегодня по указу главы государства, это подтверждают. Хочу еще раз поблагодарить всех вас за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, за мужество и терпение, за стойкость и героизм!», – ответил глава Дагестана.