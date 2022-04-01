В Дагестане родители примут участие в едином дне сдачи ЕГЭ

Родители дагестанских выпускников присоединятся к традиционной акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Она пройдет завтра в 10:00 по всей республике. В этом году участники проверят свои знания по математике базового уровня.

Взрослым предстоит пройти все этапы экзамена. Они регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки.

Участникам акции при себе необходимо иметь паспорт и чёрную ручку.

После экзамена состоится конференция «Особенности организации ЕГЭ в 2022 году» с родителями и специалистами Минобрнауки РД.