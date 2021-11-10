В Дагестане реконструируют дорогу Грозный–Ботлих–Хунзах-Араканская площадка

Министерство транспорта и дорожного хозяйства продолжает реконструкцию участка км 95–км 110 автомобильной дороги «Грозный–Ботлих–Хунзах-Араканская площадка». Это одна из важнейших транспортных магистралей Дагестана с межрегиональным значением с выходом на соседнюю Чеченскую Республику.

Реконструируемый участок проходит через высокогорный перевал Харами на уровне свыше 2 тысяч метров над уровнем моря.

На сегодняшний день на объекте полностью завершены земляные работы, устройство искусственных сооружений и завершается подготовка основания под дорожную одежду. Параллельно идет укладка асфальтобетонного покрытия.

Реконструкция дороги ведется по прямому поручению Президента РФ В.В. Путина.