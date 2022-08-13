В Дагестане реконструировали мелиоративный канал им. Дзержинского

В рамках рабочего визита в Бабаюртовский район Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с состоянием мелиоративного канала им. Дзержинского.

Здесь недавно завершены работы по реконструкции канала, которые длились несколько лет.

Протяженность этой крупнейшей водной артерии республики составляет около 100 километров. Он предназначен для забора воды из Терека, орошает более 70 тысяч гектаров сельхозугодий в Хасавюртовском и Бабаюртовском районах, в том числе и отгонные земли 22 горных районов республики.