Нацпроекты в РД

В Дагестане реализуется федеральный проект по внедрению Интеллектуальной транспортной системы

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Она предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в городах с населением более 300 тысяч человек.

Об этом Главе Дагестана Сергею Меликову доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулат Салавов.

Внедрение системы должно повысить уровень безопасности дорожного движения; оптимизировать условия движения транспортных потоков на дорогах; повысить их пропускную способность; снизить количество ДТП.

Отметим, система внедряется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

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