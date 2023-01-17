В Дагестане реализуется федеральный проект по внедрению Интеллектуальной транспортной системы

Она предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в городах с населением более 300 тысяч человек.

Об этом Главе Дагестана Сергею Меликову доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулат Салавов.

Внедрение системы должно повысить уровень безопасности дорожного движения; оптимизировать условия движения транспортных потоков на дорогах; повысить их пропускную способность; снизить количество ДТП.

Отметим, система внедряется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».