Экономика

В Дагестане развивают промышленный туризм

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Гости республики смогут насладиться не только живописными и впечатляющими достопримечательностями региона, но и побывать на действующих предприятиях и узнать все секреты производства.

Уже достигнута предварительная договоренность между представителем туриндустрии и заводом сепараторов «РОТОР», который занимается изготовлением молочных промышленных сепараторов. Связующим звеном между ними выступил Дагестанский союз промышленников и предпринимателей.

Специалисты завода расскажут посетителям о полном цикле производства сепараторов, начиная с обработки сортового сырья и заканчивая упаковкой готовой продукции.

Но это еще не все, ДСПП планирует привлечь к проекту и другие предприятия региона!

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