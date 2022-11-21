Экономика

В Дагестане развивают малую переработку плодов и ягод

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В селении Аймаумахи Сергокалинского района идет строительство цеха по переработке плодов и ягод, с ходом которого ознакомился первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов.

Работу осуществляет СПоК «Краснопартизанский» Сергокалинского района. Его руководитель Руслан Гамидов отметил, что намерен запустить цех по переработке плодов и ягод в следующем году.

Оборудование определено, есть соответствующие договоренности с поставщиками. Более того уже определены точки сбыта готовой продукции.

Инвестор рассчитывает участвовать в программе социально-экономического развития горных территорий республики, где предусматривается субсидирование части затрат на приобретение оборудования и иная государственная помощь.

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