В Дагестане развивается медицинский туризм

В Республиканской клинической больнице N2 география пациентов охватывает как ближние Краснодар и Пятигорск, так и дальние регионы — Казань и другие, есть даже пациенты из Москвы.

Медицинский туризм в Дагестан привлекает высоким качеством медпомощи, квалифицированными специалистами, внимательным отношением медиков, ну и, конечно, отличными результатами операций.

Четверо этих пациенток, приехавших кто на автобусе, а кто на самолете, из разных уголков страны, годами не могли справиться с избыточным весом, ожирением, которое уже влекло за собой болезни.

Современным методом лечения такого состояния являются бариатрические операции. Это методика лечения ожирения с помощью оперативного вмешательства. В тех случаях, когда ожирение становится не просто неприятной проблемой, но и серьезно угрожает здоровью пациента, а методы консервативной медицины и диетологии себя исчерпали.

«Главная опасность лишнего веса заключается в том, что у взрослых людей ожирение на последних стадиях приводит к возникновению сопутствующих заболеваний и угрожает жизни пациентов. На последних стадиях ожирения диеты и физические нагрузки уже малоэффективны. При этом похудение — единственный способ остановить развитие сопутствующих ожирению заболеваний» — рассказывает хирург, главный врач Республиканской клинической больницы N2 Магомедсалам Темирболатов.

Специальная операция на желудке приводит к уменьшению его объёма или ускорению эвакуации пищи из него. В результате пациенты прогрессивно теряют лишний вес на протяжении 2 лет после хирургического вмешательства, избавляются от таких заболеваний, как сахарный диабет, депрессия, боли в спине, язва желудка, повышенное артериальное давление, снижаются риски онкологических заболеваний, появляются шансы иметь ребёнка.

Для уникальных операций нужно специальное оборудование и исключительное мастерство хирургов. И то и другое в РКБ 2 имеется — в течение последних лет операционные больницы модернизировались и отвечают самым высоким требованиям, а буквально недавно сюда получено и дополнительное высокотехнологичное медицинское оборудование.

Пациенты после успешных операций разъезжаются по домам и обещают рассказать о своём опыте медицинского туризма в Дагестан своим друзьям и знакомым со всей России.