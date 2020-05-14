В Дагестане развернуто 8263 коек для лечения пациентов с признаками COVID-19

С первого числа текущего месяца количество медучреждений в республике задействованных при лечении пациентов с COVID-19 возросло в несколько раз. Вместо 28 их число достигло 69.

По словам министра здравоохранения РД Джамалутдина Гаджиибрагимова в это число помимо государственных медучреждений входят четыре частные клиники. На их базе размещены 505 коек для больных COVID-19. В государственных больницах мест более семи тысяч семисот.

Таким образом, общее количество больничных мест для инфицированных коронавирусом в Дагестане достигло количества чуть менее восьми тысяч трехсот.