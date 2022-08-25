В Дагестане разработана Инвестиционная карта региона

Об этом сообщил, руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Артём Хрюкин на заседании Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата, который прошел под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Он рассказал, что 15 августа этого года Агентством разработана и размещена на интерактивном портале — Инвестиционная карта Республики Дагестан, в которой представлена информация:

об инженерной и транспортной инфраструктуре;

мерах поддержки (включая налоги), тарифах, полезных ископаемых и геоподоснове;

территориальных ресурсах перспективного инвестиционного развития;

инвестиционных площадках и преференциальных режимах на территории республики.

По словам руководителя Агентства, на карте отображена информация о 22 инвестиционных площадках, 41 инвестиционном проекте и 11 прорывных инвестпроектах республики, а также представлена информация о 5 бизнес-инкубаторах и территориях перспективного инвестиционного развития.