В Дагестане разрабатывают меры по обеспечению устойчивости развития экономики

В Правительстве состоялось второе заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики. Провёл его премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Одним из важных вопросов, как отметил премьер-министр Дагестана, является стабилизация ситуации с ценами на товары и услуги. В республике работает «горячая линия» по выявлению фактов необоснованного завышения цен на отдельные товары (98-97-76).

Одним из приоритетных направлений остается импортозамещение. Министерство промышленности и торговли РФ планирует существенную докапитализацию Фонда развития промышленности РФ, а также упрощение требований для получения мер господдержки.

Минпромторгу Дагестана совместно с Агентством по предпринимательству и инвестициям РД в первоочередном порядке необходимо оказать поддержку предприятиям республики в оформлении заявок в указанной форме, рассмотреть возможность по получению предприятиями дополнительных компенсаций по производству продукции, получаемой нами ранее из-за рубежа. Также необходимо обеспечить внутреннюю и межрегиональную кооперацию промышленных предприятий. Кроме того, необходимо проанализировать необходимость и объемы докапитализации Фонда развития промышленности РД и Фонда микрофинансирования с учетом уже имеющихся и предполагаемых заявок.

Минтруда поручено проводить мониторинг ситуации, связанной с возможностью высвобождаемых работников на предприятиях и совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами обеспечить их привлечение к временным и сезонным работам, а также подготовить к организации их переобучения.

Заемщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта текущего года, могут претендовать на кредитные каникулы. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября текущего года. Максимальный срок кредитных каникул 6 месяцев.

Цены на ряд товаров существенно выросли. Это сахар, овощи, масло растительное, масло сливочное. Часто оптовики создают искусственный дефицит и ажиотаж. Иногда товар специально прячется на складах в ожидании более высоких цен и на прилавки не выставляется.

Минпромторгу РД совместно с Минсельхозом РД, Управлением ФАС по РД необходимо усилить работу по выявлению указанных случаев и недопущению их впредь.