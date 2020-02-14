В Дагестане растут темпы основных экономических показателей

Минэконом наблюдает рост инвестиций, объема сельхозпродукции и вводимого жилья. Республиканский бюджет выделил на это до 7 млрд рублей.



Руководитель ведомства Гаджи Султанов рассказал о росте доходов на 20% — это на 4,6 млрд рублей больше, чем в прошлом году. По заработной плате Дагестан отстает от регионов страны. Среднемесячная зарплата в республике составляет 26 тысяч рублей, в среднем по России эта цифра доходит до 46 тысяч.

Министр рассказал о социально-экономическом развитии территорий опережающего социально-экономического развития. В моногородах Каспийск и Дагестанские Огни обустраивают инвестиционные площадки. Бизнесмены получают статусы резидентов ТОСЭР.

Пресс-конференция прошла в рамках проекта «Открытая власть».