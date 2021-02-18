В Дагестане растет количество ДТП

В Махачкале прошло заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Вице-премьер Рамазан Джафаров провел заседание Правительственной комиссии по обеспечению дорожной безопасности. Джафаров отметил, что ситуация с авариями в Дагестане по-прежнему остается сложной и требует принятия дополнительных мер.

По данным статистики за 2020 год, в Дагестане произошло 1444 ДТП, в них погибло 316 человек, 1976 получили травмы. 209 пострадавших – дети, 17 погибли. Лишь за первый месяц 2021 года в автомобильных авариях скончались 26 человек, в прошлом январе погибло 17. Таким образом, произошел рост на 53%.

По данным ГИБДД, самые тяжелые аварии происходят на федеральных трассах и горных дорогах. Четверть всех автопроисшествий составляют наезды на пешеходов.