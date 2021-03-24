В Дагестане рассматривают возможность снятия ограничений

Уже отменен запрет на богослужения. На заседании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса рассмотрели возможность снятия ограничений. Сергей Меликов подписал указ о разрешении богослужений.

Какие еще будут послабления, будут решать исходя из прироста заболевших.

По данным Роспотребнадзора, ежедневно прибавляется по 35-40 человек. Снять сразу все ограничения не позволяет прирост, который случился за последние три дня. Тем не менее, банкетным залам разрешили работать, но с тщательным соблюдением санитарных норм.

Сергей Меликов отметил, что необходимо наращивать охват населения вакцинацией, особенно людей старше 60 лет.