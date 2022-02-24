В Дагестане расширяют площади под овощи открытого грунта

В этом году предстоит отвести под овощи открытого грунта более 41 тысяч гектаров, что составляет 18,5% от всей площади ярового сева, намеченного провести в текущем году в Республике Дагестан.

Делегация Минсельхоза побывала в Дербентском районе для изучения хода сева овощных культур.

В селах Чинар и Великент посадят овощи открытого грунта на площади 6650 га. В Чинаре реализуется крупный инвестиционный проект на площади около 100 гектаров. По словам куратора проекта Магомедсаида Гамзатова, на 40 гектарах планируют разместить перец разных сортов, около 30 га отведут под выращивание томатов, около 20 га – под пекинскую капусту. Имеются свои теплицы, в которых завершается выращивание рассады в необходимом объеме.

По данным Минсельхоза, производителями овощей открытого грунта являются Левашинский (около 7 тысяч га), Дербентский (более 6,6 тыс.га), Хасавюртовский (4,5 тыс. га), Кизлярский (3,5 тыс.га) и Магарамкентский (3 тыс.га) районы.

Планируется расширять площади под овощные культуры открытого грунта.