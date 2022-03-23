В Дагестане расширят возможности микрофинансирования бизнеса в сельскохозяйственной отрасли

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл встречу с директором дагестанского филиала «Россельхозбанка» Еленой Гончаренко и гендиректором АО «Дагагролизинг» Чамсутином Мутуевым по вопросам микрофинансирования бизнеса в сфере сельского хозяйства, а также приобретения сельскохозяйственной техники в лизинг в целях проведения в регионе весенне-полевых работ. Отдельным пунктом были обсуждены возможности расширения сотрудничества Дагестана с АО «Росагролизинг». Компания на данный момент разрабатывает новые продукты с целью удовлетворения спроса на лизинг в республике.

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