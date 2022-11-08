В Дагестане работает номер горячей линии по поддержке мобилизированных и их семей

В Дагестане заработала региональная горячая линия по вопросам организации и проведения мероприятий акции по поддержке мобилизированных и их семей #МыВместе. Обратиться на горячую линию можно по номеру: 8-989-891-92-92.

На линии можно узнать детали проведения акции, о том, как присоединиться к движению, как оказать помощь мобилизированным. Кроме того, мобилизированные и их семьи также могут обращаться на региональную линию. Все их заявки о помощи будут внесены в системы и переданы в муниципальные штабы #МыВместе.

Обращаться на линию можно с 9:00 до 18:00.