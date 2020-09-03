В Дагестане работает 276 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Владимир Васильев провел совещание в Ситуационном центре, для обсуждения функционирование систем видео- и фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

На федеральных автодорогах по всему Дагестану установлено 267 камер. Владимир Васильев отметил, что благодаря такому отслеживанию ситуация на дорогах стала лучше, чем в прошлом году.

О том, как ведется данная работа, подробно доложил Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомед Гусейнов.

Кроме того, на дорогах устанавливают и так называемые фискальные камеры, для задержания неплательщиков налогов.