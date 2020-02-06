В Дагестане проводят контрольные закупки для выявления роста цен на медицинские маски

ФАС России зафиксировал самый большой скачок цен на медицинские маски в Дагестане. Он доходит до 650%. Власти республики инициировали контрольную закупку. Комиссия проверила 20 частных аптек в одной только Махачкале.

Самая дорогая маска продавалась за 10 рублей, средний чек составил 8 рублей. Гигантское завышение цен было только в одной аптеке. В государственных аптеках цены не выросли.

В декабре прошлого года медицинские маски в Махачкале продавались за 5 рублей.

В четверг в Правительстве Дагестана первый вице-премьер Анатолий Карибов проведет совещание с представителями ФАС, Росздравнадзора и Минздрава.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно отнимать лицензии у аптек, которые спекулируют на борьбе с коронавирусом.

Росздравнадзор принимает звонки на горячую линию по поводу дефицита масок и завышения цен.