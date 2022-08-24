В Дагестане проводят испытания сортов зерновых и овощей

В Дагестане проводят сортоиспытания зерновых культур и овощей. Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов провел совещание по вопросам взаимодействия с ФГБУ «Госсорткомиссия».

Государственная сортоиспытательная сеть состоит из 59 филиалов, которые включают в себя 320 государственных сортоиспытательных участков. В состав Учреждения входят Всероссийский центр оценки качества сортов и 4 лаборатории в различных субъектах Российской Федерации.

Госсорткомиссия проводит испытания селекционных достижений на хозяйственную полезность, а также отличимость, однородность и стабильность в 35 природно-климатических зонах по всей территории России.

Здесь собирают и анализируют результаты испытаний, принимает решения о включении селекционных достижений в Государственные реестры и ежегодно издает: государственный реестр охраняемых селекционных достижений, государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (сорта растений, породы животных), характеристики сортов растений, впервые включенных в Государственный реестр селекционных достижений.

В распоряжении дагестанского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» находятся два земельных участка: на юге — в Сулейман-Стальском районе в селе Ашага-Стал 39 га и на севере — в Хасавюртовском районе около 100 га земли, арендуются земельные участки и в других районах.

Нариман Абдулмуталибов поручил подготовить предложения и рекомендации по развитию отрасли АПК.