В Дагестане проводят финансовый ликбез пенсионеров

Банк России запустил проект «Финансовая грамотность для старшего возраста». Данный проект реализуется и в республике Дагестан. Пройти финансовый ликбез может каждый желающий пенсионер или соцработник до 18 декабря текущего года.

Обучение реализуется в дистанционной форме. Занятия позволят познакомиться с современными финансовыми продуктами, услугами, безопасными формами инвестирования. Кроме того, в рамках занятий гражданам пожилого возраста расскажут о способах мошенничества и расскажут о способах защиты себя от их деятельности.

Занятия будут проходить в формате лекций длительностью в 45 минут. Для участия следует пройти на сайт pensionfg.ru, выбрать интересующую тему лекции и зарегистрироваться на неё.