В Дагестане проводится системная работа по снижению неформальной занятости

Как сообщил руководитель Минтруда Дагестана Абдурахман Махмудов, в марте текущего года утвержден дополнительный план, предусматривающий более широкую информационную работу в этом направлении, борьбу с задолженностью по оплате труда и другие меры.

В муниципалитетах созданы специальные межведомственные рабочие группы, которые проводят рейдовые мероприятия по выявлению лиц, осуществляющих незаконную трудовую деятельность и проводят работу по постановке этих лиц на налоговый учет и заключению трудовых договоров.

«По состоянию на 25 ноября 2022 года выявлено около 19,5 тыс. работников, имевших незарегистрированное доходное занятие, что составляет 97,3 % от установленного на год плана. Из них 63 % — это предприниматели и самозанятые и около 35 % – граждане, работавшие по найму», — сказал руководитель ведомства.