Общество

В Дагестане проверяют защищённость объектов образования

Оставить комментарий

Рабочая группа, сформированная Минобрнауки Дагестана, проводит контрольно-проверочные мероприятия в подведомственных образовательных организациях.

Об этом на заседании АТК Сергею Меликову доложил руководитель министерства Яхья Бучаев.

По итогам мониторинга рабочей группой даны рекомендации по усилению защищенности объектов с привлечением современных технических средств, повышению профессиональной компетенции занятых в сфере безопасности работников, организации разъяснительных бесед с учащимися школ.

Также читают:

Объявлено о запуске мобильного приложения "Госуслу...
В Бедюке завершены строительные работы по водообес...
Сергей Меликов постановил создать оперштаб по устр...
Поздравление пожилым

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.