В Дагестане проверяют защищённость объектов образования

Рабочая группа, сформированная Минобрнауки Дагестана, проводит контрольно-проверочные мероприятия в подведомственных образовательных организациях.

Об этом на заседании АТК Сергею Меликову доложил руководитель министерства Яхья Бучаев.

По итогам мониторинга рабочей группой даны рекомендации по усилению защищенности объектов с привлечением современных технических средств, повышению профессиональной компетенции занятых в сфере безопасности работников, организации разъяснительных бесед с учащимися школ.