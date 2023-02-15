В Дагестане проверят теплицы на незаконное подключение к газу

По словам врио руководителя Минэнерго Дагестана Марата Шихалиева, несанкционированные подключения к газовым сетям остается актуальной проблемой для республики. На территории некоторых муниципальных образований потери газа доходят до 60%.

В Карабудахкентском и Каякентском районах – уровень потерь составил порядка 70% от общего объема поставляемого топлива.

«Учащаются случаи незаконного использования газа для отопления теплиц и парников. В этой связи, необходимо продолжить масштабные проверки по выявлению самовольных подключений к сетям. Из-за недобросовестных потребителей не должны страдать население и предприятия», — сказал глава Минэнерго.

Он отметил, что наряду с недобросовестными потребителями ответственность за незаконное использование несут и специалисты газоснабжающих компаний, которые также оказывались инициаторами нарушений.