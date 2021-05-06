В Дагестане провели яровой сев на 150 тысячах гектаров

5 мая в Кизляре прошло совещание под председательством вице-премьера РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. Основными темами обсуждения стали проведение весенне-полевых работ и борьба с саранчой. Зампредседателя доложили, что в текущем году аграрии засеют двести двадцать пять га земель. Это больше, чем в прошлом году, на восемь тысяч га. Яровой сев — около ста пятидесяти га. Большая часть площади уже засеяна, в течение двух-трех недель работы будут завершены.

Абдулмуслимов призвал руководство Минсельхозпрода РД и производителей сельхозпродукции провести мероприятия для повышения урожайности и внедрить современные технологии в сельхозпроизводство.

Затронули на совещании и вопрос борьбы с саранчой. Техника для борьбы с вредителем готова, закупаются ядохимикаты, обрабатываются небольшие очаги вредителей.