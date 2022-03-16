В Дагестане прошли тренировочные экзамены по технологии проведения ЕГЭ

10 марта в 8 пунктах проведения ЕГЭ состоялся федеральный тренировочный экзамен по технологии проведения ЕГЭ. Экзамен прошел по направлениям: английский язык (письменная часть), английский язык (раздел «Говорение»), информатика и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ). Были применены технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пункт проведения экзамена и сканирования в аудиториях. По направлению КЕГЭ было зарегистрировано 133 обучающихся, на английский язык в устной форме зарегистрировались – 46 обучающихся, на английский язык в письменной форме – 286 обучающихся. Тренировочные экзамены проводились для отработки организационных моментов, проверки оборудования, оценки технической готовности ППЭ к работе досрочного и основного периодов ЕГЭ. По итогам было отмечено, что пункты проведения экзаменов готовы в полном объёме. Все необходимые мероприятия по оснащению ППЭ завершены.

Источник: Мирмол