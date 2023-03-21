В Дагестане провели праздник для «солнечных» детей

В Махачкале прошло благотворительное мероприятие для детей с синдромом Дауна. Организовали праздник для детей Первый заместитель Председателя Собрания депутатов Ленинского района Махачкалы Сефижат Магомедрасулова, ДРО «Женщины бизнеса» и благотворительный фонд «Солнечные дети».

Мероприятие проводилось в преддверии священного месяца Рамадан и Всемирного дня людей с синдромом Дауна. Дети были приглашены со всего Дагестана. Как рассказала Сефижат Магомедрасулова, ребят ждала интересная развлекательная программа, угощения, аниматоры, выступления представителей дагестанской эстрады, подарки. Подарки вручили и родителям. Яркие эмоции получили как дети, так и все взрослые. Одна из мам – Зульфия, поделилась впечатлениями от прошедшего праздника.

«Моему ребенку уже 17 лет, но я впервые была на таком празднике. Я не устаю рассказывать своим родным и близким о полученных от него эмоциях, об отношении к нашим детям, об улыбках, которые сияли в глазах у ведущей, организатора и всех детей. Во всех, кто принимал участие в организации, было много добра и тепла. В преддверии месяца Рамадан они сделали столько хорошего детям, которые были там. Желаю, чтобы Всевышний воздал им за их благие дела. Низкий поклон вам», — сказала она.

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