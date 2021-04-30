В Дагестане провели акцию по очистке улиц от анонимных листовок с незаконной рекламой финуслуг

Акцию по очистке города от анонимных листовок с незаконной рекламой финансовых услуг провели в Дагестане. Ее инициаторами выступили Отделение-Национальный банк по Республике Дагестан совместно с Управлением торговли, предпринимательства и рекламы администрации Махачкалы.

Вооружившись необходимым инвентарем, сотрудники Отделения и столичной мэрии очистили фасады зданий, щиты и столбы, которые завлекали клиентов лозунгами «кредит», «заем», «наличные», «деньги под материнский капитал». В первую очередь были выбраны несколько площадок возле торговых рынков – это улицы Ташкентская и Белинского в Махачкале.

«В большинстве случаев анонимные листовки распространяются нелегальными участниками на финансовом рынке. Горожане, пользуясь их услугами, могут быть вовлечены в различные «серые» схемы и в результате потерять свои деньги. Если вы решили воспользоваться финансовой услугой, проверьте, легально ли работает организация, есть ли у нее лицензия Центрального банка Российской Федерации, состоит ли она в реестре регулятора. Эту информацию можно узнать на сайте Банка России и в мобильном приложении «ЦБ онлайн», – предупредил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Дагестан Мурад Идрисов.

Напомним, в соответствии с Кодексом Республики Дагестан размещение объявлений и листовок вне установленных мест влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей; на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.