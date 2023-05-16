В Дагестане проведут ряд масштабных мероприятий к 200-летию великого писателя-романиста Льва Толстого

Об этом сообщил руководитель республики Сергей Меликов на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения писателя.

«Мы стараемся сформировать республиканский план с таким расчетом, чтобы привлечь к участию в мероприятиях как можно большее количество жителей разного возраста, разных социальных групп, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья», – сказал глава субъекта.

В частности, в республике запланированы театральные постановки по произведениям писателя, музейные и библиотечные выставки, научно-практические конференции, молодёжные флешмобы, разноформатные мероприятия в образовательных учреждениях республики, издательские проекты.