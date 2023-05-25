В Дагестане проведут работы по созданию единой системы о землях сельскохозяйственного назначения

Вопросы создания федеральной карты-схемы земель сельхозназначения рассмотрели на совещании Минсельхоза России, участие в котором принял первый заместитель министра Хабиб Джанаев в режиме ВКС.
Ранее мы уже сообщали, что республика вошла в число регионов, где в текущем году проведут работы по созданию системы, в которой будут отражены сведения о состоянии земель. Кроме того, будут устранены несоответствия данных в различных источниках.
Карта позволит оперативно узнать: контуры сельхозземель, включая угодья;
типы почв и их характеристики;
актуальное состояние земель;
информацию об их использовании.