В Дагестане проведут работы по созданию единой системы о землях сельскохозяйственного назначения

Вопросы создания федеральной карты-схемы земель сельхозназначения рассмотрели на совещании Минсельхоза России, участие в котором принял первый заместитель министра Хабиб Джанаев в режиме ВКС.

Ранее мы уже сообщали, что республика вошла в число регионов, где в текущем году проведут работы по созданию системы, в которой будут отражены сведения о состоянии земель. Кроме того, будут устранены несоответствия данных в различных источниках.

Карта позволит оперативно узнать: контуры сельхозземель, включая угодья;

типы почв и их характеристики;

актуальное состояние земель;

информацию об их использовании.