В Дагестане проведут переоценку кадастровой стоимости всех земель

Министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов рассказал об использовании в республике земель федерального значения. Он дал интервью радиопрограмме «ЦУР на неделе».

Эминов отметил, что республике удалось сохранить в достаточном объеме земельные участки, а также объекты капитального строительства, находящиеся в государственной собственности.

«В прошлом году по поручению Главы региона Сергея Меликова была проведена масштабная инвентаризация земель. Если на начало 2021 года в реестре государственного имущества республики числилось 4996 земельных участков, то к концу инвентаризации оказалось, что их более 7 тысяч», — отметил министр.

По его словам, это связано с тем, что многие земельные массивы, состоящие из тысячи гектаров, проходили как один участок. Но на самом деле массив был разбит на 200 участков, а соответствующие сведения не были направлены в Минимущество.

Говорили также о капитальном ремонте здания Дагестанской государственной филармонии.

«Здание 1927 года площадью 1640 кв. м., оно учтено в реестре государственного имущества Дагестана. Проведение капремонта должно быть согласовано с Министерством культуры России. По информации Минкультуры Дагестана, уже разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту. В настоящее время Минкультуры республики готовит обращение в Министерство экономики и территориального развития Дагестана с возможностью предусмотреть денежные средства на указанные цели», — пояснил Эминов.

По его информации, в текущем году будет проведена переоценка кадастровой стоимости всех земель в Дагестане. Их в республике насчитывается 1 млн 200 тыс. участков.