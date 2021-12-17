В Дагестане проведут инвентаризацию в сфере ЖКХ

Врио заместителя Председателя Правительства Манвел Мажонц провёл заседание по развитию предприятий энергетики. Обсуждали план создания единого оператора водоснабжения и теплоснабжения республики и плана создания единого информационно-расчетного центра Республики Дагестан.

В расчетный центр будут собраны данные о действующей системе управления МКД.

Манвел Мажонц поставил задачу по проведению обследования и инвентаризации коммунального имущества ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов и бесхозяйного имущества в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.