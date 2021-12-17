Общество

В Дагестане проведут инвентаризацию в сфере ЖКХ

Оставить комментарий

Врио заместителя Председателя Правительства Манвел Мажонц провёл заседание по развитию предприятий энергетики. Обсуждали план создания единого оператора водоснабжения и теплоснабжения республики и плана создания единого информационно-расчетного центра Республики Дагестан.

В расчетный центр будут собраны данные о действующей системе управления МКД.

Манвел Мажонц поставил задачу по проведению обследования и инвентаризации коммунального имущества ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов и бесхозяйного имущества в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Также читают:

Пять регионов СКФО вошли в десятку безопаснейших п...
Олег Болдырев: "Кадры решают все"
Туризм Дагестана бьёт собственные рекорды
Турпоток в Дагестане за 9 месяцев 2021 года вырос ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *