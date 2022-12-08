В Дагестане проведут I Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр на территории региона

Об этом сообщил руководитель клуба интеллектуальных игр «Идальго» Руслан Рузанов. Фестиваль пройдет 17-18 декабря на площадке исторического парка «Россия – моя история» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Дагестан и активного участия резидентов клуба «Будущее Кавказа».

В рамках фестиваля запланировано проведение турниров по четырем интеллектуальным играм: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», «Хамса». Все участники получат памятные подарки от Центра интеллектуального развития «Идальго», а победители и призеры — сувениры и награды.

«С 26 декабря 2012 года на территории Республики Дагестан функционирует клуб интеллектуальных игр «Идальго», основной целью и задачами которого является организация и проведение позитивного досуга в форме викторин и других известных игр («Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя-Игра» и т.п.) среди жителей нашего региона. За 10 лет существования было проведено более 1000 мероприятий разного уровня: от внутришкольных соревнований в селах до межрегиональных фестивалей на территории Дагестана, в которых приняло участие более 30 000 человек.

Знаковыми событиями, которыми «Идальго» запомнился жителям Республики Дагестан, являются – приезд именитых интеллектуалов на мероприятия: Магистр клуба игры «Что? Где? Когда?» — Александр Друзь (2014, 2018 гг.) и Анатолий Вассерман (2015 г.). В настоящее время мы готовимся к самому масштабному проекту в истории — проведению Первого Всероссийского фестиваля интеллектуальных игр на территории Дагестана. В нем уже зарегистрировано более 100 человек: это знатоки телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», представители интеллектуальных клубов Москвы и Московской области, Калужской области, Краснодарского края, всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Отдельно выделим интерес к участию знаменитого знатока, победителя множества интеллектуальных телевизионных викторин, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Анатолия Вассермана», — сообщил Руслан Рузанов.