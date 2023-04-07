В Дагестане проведут актуализацию налогооблагаемой базы

Об этом сообщил и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан Нурулла Хизриев , комментируя создание в республике зональных рабочих групп по увеличению доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики.

«Задача зональных групп – в первую очередь актуализация налогооблагаемой базы. Затем постановка на налоговый учет новых земельных участков, исключение выплаты серых зарплатных схем, постановка на учет физических лиц, осуществляющих свою деятельность без постановки в налоговый учет, а также работа с задолженностью по имущественным налогам.

Со следующей недели мы уже выезжаем во все районы и города. Задач много, но основная – это поступление налогов в республиканский консолидированный бюджет. Здесь нужно понимать, что ни о каком «выкручивании рук» бизнеса не идет, это не проверки, это актуализация. Мы наоборот хотим помочь бизнесу встать на учет и платить налоги», — отметил Нурулла Хизриев.