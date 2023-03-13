В Дагестане проведено обследование 457 многоквартирных домов, строившихся с нарушением градостроительных норм

Большая часть – 408 домов – находится в Махачкале.

Об этом на совещании под руководством Сергея Меликова доложил глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«По всем домам выданы заключения. Результаты этих заключений переданы администрациям муниципалитетов для принятия решений по введению их в гражданский оборот», – отметил премьер-министр.

Глава Дагестана заявил, что ответственность должны нести все инстанции, которые допустили незаконное строительство. «Ещё в 2020 году было принято решение и дома были обследованы федеральным автономным учреждением. Но у нас бывает и такое: принято решение суда о приостановлении строительства многоэтажного дома, а оно продолжается ночами. А где надзор ответственных служб? У нас с сентября 2021 года функционирует межведомственная группа для пресечения нарушений при строительстве, в составе которой, в том числе, и представители правоохранительного блока. Общество должно видеть результаты их деятельности», – отметил Сергей Меликов.